Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Miami | servirà un’impresa contro un’americano in ascesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Lorenzoha esordito con una bella vittoria al Masters 1000 di, sconfiggendo il sempre rognoso russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-5, 6-1. Il tennista italiano, diventato papà pochi giorni fa, ha saputo regolare un avversario decisamente pericoloso e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il numero 24 al mondo, reduce da un periodo abbastanza complicato dal punto di vista sportivo, ha regolato il numero 39 del ranking ATP e si è così qualificato per i sedicesimi di finale. L’avversario al terzosarà decisamente impegnativo per il nostro portacolori. Lorenzose la dovrà infatti vedere con lo statunitense Ben Shelton, attuale numero 17 del circuito che oggi ha liquidato il modesto spagnolo Martin Landaluce in due rapidi set. Si ...