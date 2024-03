Che Tempo Che Fa non va in onda a Pasqua e oltre | lunga pausa per Fazio

(Di domenica 24 marzo 2024) Si scrive Fabioma si legge successo. Con il passaggio di CheChe Fa sul canale NOVE anche il pubblico del programma ha cambiato casa spostandosi dalla Rai. Da quando è iniziato ad ottobre scorso, l'exploit di consensi anche sui social continua a confermarsi settimana dopo settimana e non lascia più dubbi su ciò che si è fatto scappare la tv del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo appuntamento oggi, domenica 24 marzo 2024, con CTCF sul NOVE. Tanti gli ospiti di prestigio: tra tutti spicca il nome di Gianna Nannini che si esibisce live presentando il suo nuovo singolo Io Voglio Te, estratto dal suo ultimo album di inediti Sei nell'Anima. C'è grande attesa anche per il duetto Simona Ventura-Gianna Nannini. Il buon Fabio esaudirà un desiderio della conduttrice Rai. Nel corso della diretta interveranno Neri Marcorè e Giovanni Storti ...

QUEI PALLONCINI IN CIELO E LE PROVE DI UN LENTO RITORNO ALLA NORMALITÀ - Ci sarà modo e Tempo per discutere di tattica e analizzare i vari errori ma ciò che conta è che la Fiorentina sia ripartita. E forse, oggi, il risultato non è la cosa che più conta.firenzeviola

Sassari, donata e impiantata la 1400esima dentiera alla Casa della Fraterna Solidarietà - Sassari L’orologio segna quasi le dieci e mezza, vale a dire l’apertura del portone. I carrelli sono colmi di sacchetti della spesa. Sono centinaia. Altrettante le persone fuori che attendono pacchi d ...lanuovasardegna

Tragico incidente nella notte: muore un 23enne lungo la statale 126 - Tragico incidente nella notte: muore un 23enne lungo la statale 126. Lo schianto è stato fatale per il ragazzo ...vistanet