Che pianta è la Feliciona di Chiara Ferragni?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 24 marzo 2024) In uno degli ultimi post di, l’imprenditrice digitale ha presentato ai suoi follower la, una grandecon la quale ha creato un angolo verde in casa, completato da un divano “a scalini”. Si tratta sicuramente di un Ficus, più precisamente un ficus benghalensis.presenta la sua nuovad’appartamento, laIl ficus benghalensis è unaoriginaria dell’India, che oggi è diffusissima anche da noi, comeda appartamento (generalmente la trovate anche da Ikea, a un prezzo contenuto, o nei vivai).fa bene a tenerla accanto alla finestra, con la tenda chiusa, come si vede nelle foto che ha condiviso, perché questo tipo di ...