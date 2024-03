Charlène di Monaco | vestita da mirror ball | è la sorpresa del Ballo della Rosa 2024

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo 10 anni di assenza la principessa si ripresenta all'evento più importante del Principato rubando la scena alla cognata Carolina, la padrona di casa. Tra tutti quelli in sala, il suo outfit era quello più perfettamente in linea con il temaserata: Disco

Il principe è stato festeggiato dai sudditi fuori da Palazzo Grimaldi, come racconta un breve video diffuso sui canali ufficiali del Principato. Con Alberto II, anche la moglie e i figli Gabriella e ... (vanityfair)

La royal family ha festeggiato in pubblico il 66esimo compleanno di Alberto di Monaco : il principe, Charlene e i due figli erano tutti eleganti ssimi.Continua a leggere (fanpage)

Ballo della Rosa di Monte Carlo, ecco i look che hanno lasciato il segno: Charlène in nero Nel 2009 Charlène Wittstock era la fidanzata (non ancora ufficiale) di Alberto di Monaco . L'ex nuotatrice di origine sudafricana avrebbe sposato il principe nel 2011. Tuttavia ...

Un'idea per la testa: i tagli capelli ispirati alle reali: Il pixie cut come la principessa Charlène Tra le fila royal la principessa Charlène di Monaco è tra le poche a sfoggiare un taglio corto , nello specifico un grintoso e sempre chic pixie cut . Dalle ...