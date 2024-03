Cestistica Benevento | sconfitta indolore in Sicilia | Castanea passa nel finale

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiArriva la primanel girone playout per la Miwa Energia, che cade contro58-56, dopo aver dominato per quasi 35’. I Boars fanno la voce grossa a rimbalzo e nelle palle vaganti, lasciando poco margine di manovra ai locali grazie ad una prestazione difensiva notevole. Nei minuti finali,si sblocca da 3 con Chakir, poi i locali trovano il +1 ad un possesso dalla fine. Quarta realizza un appoggio con 2” da giocare, ma sulla rimessal’arbitro reputa falloso un contatto, seppur minimo, tra Garcia e Husam, che realizza i tre liberi per la vittoria deini. Tripla di Spasojevic in apertura, punteggio bloccato sul 6-4 alla metà esatta del primo quarto. La Miwa attua una difesa molto ...

