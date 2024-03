CdS – per la Juve è un tesoro da 30 milioni

(Di domenica 24 marzo 2024) 2024-03-24 12:25:14 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Tre palloni toccati – con classe, s’intende – e poi un gioco di prestigio degno di tutti quei miti che lo hanno preceduto con la camiseta albiceleste: al popolo argentino sono bastati 25 minuti per innamorarsi perdutamente e irrazionalmente di Matias Soulé, la stella dell’Under 23 che il tecnico Mascherano guiderà alle Olimpiadi di Parigi. «El futuro ya llegó» ha titolato El Clarin dopo il 4-2 nel test contro il Messico. «Il futuro è già arrivato», secondo i media argentini, manifestandosi tramite quell’esterno sinistro acrobatico, di controbalzo, con un movimento del piede quasi innaturale che ha fatto prendere al pallone una traiettoria magica. Dieci reti e due assist in Serie A, con 83 dribbling riusciti che lo rendono lo specialista del campionato ...

L’ Inter oggi ritorna a lavorare ad Appiano Gentile, ma a ranghi ridottissimi. Simone Inzaghi, infatti, dovrà fare a meno di ben quindici calciatori andati in nazionale. RIAPRONO I CANCELLI ? Dopo ... (inter-news)

Progettare il futuro è ancor più difficile di chiudere la pratica Scudetto per cui manca veramente poco. Si riparte da tre nomi a partire dai prossimi mesi: Davide Frattesi, Yann Bisseck e Kristjan ... (inter-news)

Un grande Allarme per la prossima stagione riguarda l’ Inter o calcio, non solo l’ Inter . Il numero delle partite aumenta, i calciatori ne risentono e la qualità del gioco. I limiti non esistono più, ... (inter-news)

CdS - ADL in 9 mesi ha inscenato la distruzione del Napoli per vanità o supponenza - Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, si è espresso così sulla stagione del Napoli nel suo editoriale per il quotidiano: "Il Napoli di Spalletti ...tuttonapoli

CdS – Lautaro, digiuno e sfogo in Nazionale. L’Inter però lo rivuole col sorriso - Il capitano nerazzurro è a secco addirittura da sedici partite con la maglia della sua nazionale Lautaro Martinez ...fcinter1908

Il Sassuolo chiama il pubblico per gli scontri salvezza - Il Sassuolo si gioca tutto o moltissimo in quattro gare contro Udinese, Salernitana, Milan e Lecce. Tre sono scontri diretti contro squadre che come i nero verdi cercano punti salvezza. Tre si giocher ...calciolecce