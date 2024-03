(Di domenica 24 marzo 2024) Ledividono il Pd e il fronte del centrosinistra. I Dem apuoversiliesi infatti si schierano controe la Regione per l’aumento al tetto dell’escavazione del marmo. "La giunta regionale ci– affermano in una nota congiunta il Pd di Massa-Carrara e della Versilia, le zone del lapideo –. Un aumento dell’escavato toglie all’ambiente e non porta alcun vantaggio ai nostri territori. L’aumento del tetto all’escavazione di marmo proposto dalla Regione ci sorprende. Proprio pochi giorni fa avevamo condiviso, insieme al sindacato, che la prospettiva ideale per i nostri territori fosse la riduzione del consumo di montagne e colline". Il documento, firmato dai segretari Elisabettae Riccardo Brocchini, entra anche nello specifico. "Vogliamo anche sottolineare – si legge infatti – che un aumento ...

Cave Si spacca il Pd. Sordi: "Giani ci ripensi" - "Un aumento dell’escavazione non porta alcun vantaggio al territorio. E su certe scelte è necessario un confronto, non vanno calate dall’alto" ...lanazione

Il piano regionale spacca le Cave. Imprese ok, sindacati perplessi - L’industria ha fame di terre e rocce: da scavare, rompere e frantumare in gran parte. A volte le montagne vengono affettate in grandi blocchi pregiati per usi definiti ‘ornamentali’ e venduti sul merc ...lanazione

L’ordine è stato eseguito: il manifesto che annunciò ai romani l’eccidio delle Fosse Ardeatine - Ottanta anni fa l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. Il comunicato che annunciò l'uccisione di 335 persone come rappresaglia per l'attentato di via ...fanpage