Caso Visibilia | compravendita villa Alberoni | si indaga per riciclaggio

(Di domenica 24 marzo 2024) Potrebbero profilarsi altri problemi per Daniela Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz D'Asburgo. Dopo la notifica dell'atto di chiusura del filone in cui sonoti con una terza persona e due società per truffa aggravata in merito a presunte irregolarità nella gestione della Cig nel periodo del Covid, trapela che anche la tranche di inchiesta sulladelladel sociologo Francesco- scomparso ad agosto - procede spedita. Due settimane fa, si è appreso, i pm di Milano titolari del 'pacchetto' di indagini che riguarda o sfiora la ministra di Fratelli d'Italia hanno formalmente incaricato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di approfondire il capitolo sull'operazione relativa all'immobile in Versilia che ha portato Kunz e Laura De Cicco, moglie del ...

La Procura di Milano indaga per truffa aggravata all’INPS l’azienda Visibilia : si complica la posizione della ministra Daniela Santanchè . La posizione della ministra Santanchè nel Caso Visibilia ... (ilcorrieredellacitta)

Famiglia Santanchè, nuovi guai da una villa. l garantismo del governo: "Prima le carte" - Il ministro Lollobrigida sulla vicenda Visibilia: "Ha già detto che in Caso di rinvio a giudizio agirà". Renzi si smarca: non chiediamo dimissioni come Conte e Schlein ...ilgiornale

Caso Villa Alberoni. La procura indaga per riciclaggio - Rivenduta dal compagno di Santanchè e dalla moglie di La Russa. Ma lei replica: "Un’operazione fatta alla luce del sole".ilgiorno

Villa di Alberoni rivenduta in un’ora. La Procura indaga per riciclaggio - Riciclaggio. È questa la svolta nell’indagine della Procura di Milano sul Caso della villa in Versilia di Francesco Alberoni, acquistata da Dimitri Kunz D’Asburgo, compagno di Daniela Santanchè, e da ...lanazione