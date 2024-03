Caso Emiliano «Sulle sue parole serve un approfondimento in Commissione Antimafia» Decaro lo smentisce | «Ricorda male | mai stato dalla sorella del boss»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Continua a non chiudersi ildel presidente della Regione Puglia Michele. Nella bufera per averto un episodio in cui, a casa delladi unlocale, si assicurò che il suo assessore alla mobilità dell’epoca, l’attuale sindaco di Bari Antonio, fosse libero di operare in tranquillità. «Le dichiarazioni rese pubblicamente ieri dal presidentesono degne di undella», ha commentato il vice presidente della, Mauro D’Attis. «Suldi Bari – prosegue D’Attis – oltre che acquisiti tutti gli atti, va programmata anche una serie di audizioni. Tra queste quella di Antonio ...