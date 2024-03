Casa protetta Coccinella | il dono dei bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Una bellissima mattinata, quella trascorsa dagli anziani ospiti dellacomunaledi Castel San Pietro Terme in compagnia dei bimbi e delle maestre della Scuola dell’infanzia Don Luciano Sarti. "Mai come ora – afferma Andrea Pittelli, responsabile delle Attività Educative e di Animazione della Coop. Elleuno –, l’incontro intergenerazionale fra età diverse assume un significato primario all’interno della nostra società, poiché permette di conoscere, imparare e riscoprirsi. E’ ciò che accaduto agli anziani, i quali all’arrivo deihanno improvvisamente abbandonato la loro abituale espressione per far posto a stupore, sorrisi e momenti di commozione, nel trovarsi di fronte a più di settanta bellissimi e simpaticissimi. Questi ultimi, con la Pasqua alle porte e sotto ...