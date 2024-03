Casa di riposo | in funzione il robot farmaceutico

(Di domenica 24 marzo 2024) L’avveniristico servizio denominato ’Armadioizzato’ è stato inaugurato in pompa magna alladi"L’Immacolata" di Sant’Angelo in Pontano. Alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e del consigliere Simone Livi (che ha portato i saluti del presidente Acquaroli), è stato svelato il nuovo macchinario. Il primo presente in una residenza protetta delle Marche e dell’intero centro-sud d’Italia, un investimento importante reso possibile proprio dal contributo della Regione. L’Armadio funge da distributore automatico dei blister (le confezioni in plastica usate per contenitori monodose di farmaci ma non solo) e rappresenta la soluzione ideale per ridurre i tempi di preparazione e somministrazione dei farmaci, così da potersi dedicare con maggior attenzione alla cura ...

Casa di riposo per anziani a Gallico: la Procura di Reggio chiama in aula 30 testi - In Tribunale da domani per fare luce sulla presunta gestione irregolare e non trasparente della residenza per anziani “Domus Aurea Santa Rita” di Gallico Marina, sottoposta a sequestro dopo un'ispezio ...reggio.gazzettadelsud

Ritorno in Normandia con Pierce Brosnan da stasera su Sky e NOW - THE LAST RIFLEMAN - RITORNO IN NORMANDIA in esclusiva sabato 23 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in ...tg24.sky

The Last Rifleman - Ritorno in Normandia, la fuga di Pierce Brosnan su Sky Cinema Uno - Pierce Brosnan interpreta un veterano di guerra che organizza una fuga per raggiungere la Francia in The Last Rifleman - Ritorno in Normandia, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.comingsoon