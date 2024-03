Carrarese Risultato a occhiali contro la Spal Un pareggio noioso con poche occasioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024)(4-2-3-1): Galeotti; Ghiringhelli, Valentini, Fiordaliso (33‘ st Breit), Saiani; Collodel (27‘ st Rabbi), Nador (33‘ st Contiliano), Dalmonte, Petrovic (33‘ st Iglio), Maistro; Antenucci (19‘ st Siligardi). All. Di Carlo.(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (32‘ st Grassini), Zuelli (8‘ st Finotto), Capezzi, Cicconi (32‘ st Belloni); Panico, Della Latta; Capello. All. Calabro. Arbitro: Diop di Treviglio. Note: spettatori 6.262. Ammoniti Collodel, Della Latta, Valentini. FERRARA – Brutto, sporco e cattivo, ma prezioso per restare in linea di galleggiamento a cinque giornate dalla fine del campionato. Ilstrappato dallain piena emergenzala lanciatissimaè ...