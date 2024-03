Carpegna Prosciutto Pesaro tracolla contro Reggio Emilia 69 a 87

(Di domenica 24 marzo 2024)24 marzo 2024 - Una gara, quella della, a mezza strada tra un caso di pallacanestro creativa finita male e il richiamo alle armi... di Sigmund Freud. Perché la formazione di Sacchettiin modo anche umiliante: 69 a 87. E il tutto arriva con oltre 7mila tifosi sugli spalti, ma soprattutto arriva a distanza di appena una settimana dalla vittoria sul filo di lana con la Segafredo Bologna, al termine di un gara molto intensa. Un caso di basket creativo perché dopo i primi venti minuti Totè non è più sceso in campo lasciando il compito di prendere i rimbalzi al solo Mazzola e quindi ad un Ford assolutamente inguardabile. E alla fine il conteggio delle palle arpionate dentro l’area dei tre secondi ha visto ...

