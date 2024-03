Carlo Verdone | “Se io ho conosciuto il Museo del Cinema l’ho conosciuto grazie a papà”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 24 marzo 2024)leggenda delitaliano, è arrivato a Torino per l'incontro al Polo del '900. Ospite d'onore del "Glocal Film Festival", qui per inaugurare la mostra fotografica "Luci nel silenzio". Cosa ha dettosulla mostra fotografica? "Quella per le foto è una passione che ho fin da bambino, viaggiavo molto con mio padre in tutta Europa" cosi esordiscecon una voce bassa a causa di un brutto raffreddore, come da lui ammesso. E ancora "ho iniziato a immortalare molti scorci di cielo. Ma fino a 6-7 anni fa nessuno le aveva mai viste: è stato per caso a una cena che ne ho parlato con Elisabetta Sgarbi, lei ha molto insistito per vederle e ne ha poi voluto fare una mostra che dopo Napoli e Ascoli ora arriva a Torino".