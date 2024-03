Capuano | «Stagione Inter sembra risolta | ma ultime 2 settimane nere»

(Di domenica 24 marzo 2024)ha detto la sua sulladell’, focalizzandosi in particolare su questeturbolenti? Giovannisu Tutti Convocati si esprime sullein casa nerazzurra: «Cosa deve succedere ancora nelle duedelladell’? Iniziate con l’eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid, poi vado in ordine sparso: caso acerbi, la questione Zhang, gli infortuni di Sommer e de Vrij e manca una settimana ancora che finisca la sosta. Ladell’, mi, però anche abbastanza. ...

Juve, Capuano punge Calvo: 'Sogna di essere a Milano Gli serve un corso in comunicazione' - Il giornalista ha lanciato una provocazione nei confronti del dirigente della Juve che aveva detto: 'Ogni tanto sogno di essere a Milano come società' ...it.blastingnews

Ceccarini: "Allegri non è in discussione per questa Stagione. Rugani verso il rinnovo fino al 2026" - Sulle pagine di "TMW", Nicolò Ceccarini si sofferma sul futuro alla Juventus del tecnico Allegri e del difensore centrale Rugani: "La Juventus è molto attiva. Il ...tuttojuve

Taranto, Capuano: "A Brindisi solo 300 biglietti. Sempre decisioni contro di noi" - Derby a Brindisi per il Taranto, ospite del fanalino di coda del girone C. Il tecnico rossoblù, Ezio Capuano, protesta per i pochi tagliandi a disposizione dei suoi tifosi: ...tuttoc