Caprile il migliore portiere d’Europa | non ci sono errori | il dato è sensazionale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Eliasta stupendo sempre di più, ildel Napoli in prestito all’Empoli è addirittura ilin Europa: unlo certifica. Stagione non esaltate, a dir poco, per il Napoli campione d’Italia in carica. Gli azzurri, dopo l’addio di Luciano Spalletti in panchina, hanno perso la strada maestra e non hanno saputo tenere il rendimento della scorsa stagione. Non solo siallontanati immediatamente dalla vetta, ma hanno pagato le scelte errate di inizio stagione con ben tre cambi di allenatore in panchina e una classifica che ora li vede lontanissimi dalla zona valida per la qualificazione alla Champions League. Le notizie positive per il Napoli, paradossalmente, arrivano da chi all’ombra del Vesuvio al momento non c’è.tanti, infatti, i calciatori di proprietà ...