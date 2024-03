Canottaggio | Memorial “Paolo d’Aloja” | 24 medaglie per l’Italia nelle finali dell’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) A Piediluco, dove si è concluso il’, è tempo di bilanci. E per l’Italremo laconclusiva porta in dote altre 24– otto ori e altrettanti argenti e bronzi – che vanno ad aggiungersi al bottino di ieri. Nel singolo Pesi Leggeri femminile, l’azzurra Under 23 Matilde Barison (SC Varese) si aggiudica l’argento dietro alla Tunisia, con la Repubblica Ceca che va a completare il podio. Nella stessa specialità, ma al maschile, è Matteo Tonelli, in gara con i colori societari del CUS Torino, a far festa davanti al Belgio (argento) e all’altro azzurro Patrick Rocek (SC Lario). Nel quattro senza Senior femminile, dietro all’Olanda che si aggiudica l’oro, arrivano i due equipaggi azzurri Under 23 di Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), Chiara Benvenuti (SC Palermo), ...