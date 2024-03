Canottaggio | l’Italia conquista il Memorial d’Aloja | 55 medaglie in bacheca

(Di domenica 24 marzo 2024) Piediluco, 24 marzo 2024 –, con 94 punti, vince il 38°“Paolo”. L’Italremo del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, forte dei successi conseguiti nella due giorni di finali – 55: 21 ori, 19 argenti, 15 bronzi – si aggiudica così il tradizionale evento internazionale di Piediluco davanti a Grecia (34 punti) e Romania (22 punti). Nelle regate odierne, tra i Senior e i Pesi Leggeri le barche azzurre firmano otto vittorie, tutte nelle specialità olimpiche e con in evidenza le due imbarcazioni medagliate all’ultima edizione dei Mondiali Assoluti, ovvero il quattro di coppia Senior maschile vicecampione mondiale di Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci, e il doppio Pesi Leggeri maschile di Gabriel Soares e Stefano Oppo, bronzo iridato in carica. Vittorie anche ...

