Cancelo | «Il City è stato ingrato con me Io non sono mai venuto al mio impegno con la società»

(Di domenica 24 marzo 2024), calciatore del Barcellona in prestito dal Manchester, ha rilasciato un’intervista per il giornale portoghese “A Bola“, dove ha risposto alle parole di Guardiola e ha parlato della sua esperienza al. Torniamo indietro di circa due anni, al momento della firma del rinnovo di contratto con il Manchesterfino al 2027. Avresti mai pensato che successivamente saresti andato in prestito? «No, non lo immaginavo, ma vivo la mia via al momento. Alcune cose hanno fatto sì che l’anno scorso fossi ceduto in prestito al Bayern Monaco. Non ho rimpianti, anche se ilha vinto la Champions League. Sento di aver fatto la scelta giusta, di essere andato in un club che mi voleva davvero, ancor prima di rinnovare il contratto. Èun club che mi ha dato tantissimo nei sei ...

Joao Cancelo , terzino destro di talento e carisma, ha attraversato le frontiere del calcio europeo, lasciando un’impronta indelebile in Italia prima di giungere al Barcellona, attualmente in ... (dailynews24)

Notizia fresca giunta in redazione: Il prestatore del Manchester City Joao Cancelo ha parlato del suo futuro, ammettendo che gli piacerebbe continuare al Barcellona oltre la stagione in corso. Il ... (justcalcio)

João Cancelo accusa Pep Guardiola e ribadisce il suo impegno con il Barcellona - In prestito al Barcellona dal Manchester City, dove finì male con Pep Guardiola, João Cancelo ha rilasciato un'intervista per A Bola in cui si è aperto. Il portoghese ha attaccato duramente il tecnico ...derbyderbyderby

Bufera Guardiola, caos senza fine: “Sono state dette bugie” - L’esperienza al Manchester City ha lasciato l’amaro in bocca a Joao Cancelo, laterale portoghese che non le ha mandate a dire a Guardiola e al suo ex club Non è tutto oro quello che luccica, anche in ...calciomercato

L’ex Juve contro Guardiola: «Sono state dette delle bugie» - Joao Cancelo, ex terzino della Juve, ha parlato del suo rapporto con Pep Guardiola suo allenatore ai tempi del Mancherster City Joao Cancelo, ex giocatore della Juve, in un’intervista a “A Bola”, ha p ...juventusnews24