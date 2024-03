Cancellata l’ultima discesa di Saalbach | Marco Odermatt vince 4 Coppe del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) La stagione della Coppa del2023/2024 di sci alpino non poteva che chiudersi con la cancellazione di una gara. Lamaschile delle finali dinon verrà infatti disputati a causa delle condizioni del manto nervoso dopo la nevicata della nottata. Gli organizzatori hanno fatto il possibile per permettere lo svolgimento della gara, con la federazione che ha deciso di spostare più volte l’orario di partenza. Alla fine dopo una serie di rinvii si è deciso per la cancellazione visto che mancano le condizioni di sicurezza necessarie per poter disputare la. In palio c’era ancora la coppa diconche si presentava con quaranta punti di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin. La cancellazione delgara ha ...