(Di domenica 24 marzo 2024) Canfa un regalo speciale alle fan per, in vendita l’personalizzato con il profumo Mania.

stasera 22 marzo su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata di Terra Amara : ecco le anticipazioni di quello che vedremo. stasera venerdì 22 marzo in prima serata, su Canale 5, alle ... (movieplayer)

Terra Amara torna in onda di stasera 22 marzo con i nuovi episodi su Canale 5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che resterà in fascia prime time. Al suo posto, nel daytime, ... (optimagazine)

Sandokan , l’attesa nuova serie tv di Can Yaman , sta per iniziare la produzione. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, il progetto è l’adattamento ... (optimagazine)

Can Yaman lancia sul mercato il suo Uovo di Pasqua, tutti i dettagli - Can Yaman fa un regalo speciale alle fan per Pasqua, in vendita l’uovo personalizzato con il profumo Mania. Can Yaman è pronto per lanciarsi nel suo nuovo progetto televisivo, impersonando la Tigre ...comingsoon

Hilal Altinbilek di Terra Amara come Can Yaman: presto in una fiction Mediaset - Certo, mi piacerebbe lavorare in Italia”. La vedremo presto in una fiction Mediaset, intraprendendo così la stessa strada di un altro suo collega, Can Yaman Non bisogna escluderlo, anche se per il ...optimagazine

Can Yaman a Treviso per affrontare l’ansia sociale dei giovani - Can Yaman insieme alla sua associazione benefica ha partecipato a un convegno a Treviso per discutere dell'ansia sociale nei giovani.tvdaily