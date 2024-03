Campania Auto si schianta contro un cancello e poi si ribalta | cinque 20enni feriti

(Di domenica 24 marzo 2024) Grave incidente nella notta nella località di Marzano di Nola, nella provincia di Avellino. Una Fiat Panda, con a bordoragazzi, si èta dopo essere finita fuori strada lungo la Strada Statale 462 via Nazionale. I giovani passeggeri, tutti intorno ai vent’anni, hanno riportato ferite e sono stati prontamente trasportati in ospedale per L'articolo Teleclubitalia.

Salerno, cervelli in fuga: l’esodo degli under 34 in Europa, in 3.514 lasciano la provincia - Scappare dall’Italia per cercare un lavoro migliore e una valorizzazione del proprio talento. Soprattutto di natura economica. Sono questi, in estrema sintesi, i motivi che spingono i ...ilmattino

Donna investita da un'Auto in via Campania a Venafro - Subito soccorsa dalla ragazza che era alla guida della vettura e poi trasportata al Veneziale per un politrauma ...rainews

Giugliano, fuggono dai carabinieri e si schiantano contro marciapiede: denunciato 15enne rom, altri 4 ricercati - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania (Napoli) hanno denunciato per ricettazione e possesso di chiavi alterate un 15enne rom. - ...pupia.tv