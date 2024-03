Camera ardente in Certosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Quattro bare bianche, su ognuna le foto sorridenti di Stefania e i suoi bambini. Allanella sala Pantheon dellauna folla composta e silenziosa dà l’ultimo saluto alla famiglia. Il feretro della madre è aperto, dentro un cappello marrone che amava. Fuori dalla sala, una foto che ritrae Stefania e i piccoli. Sul retro i nomi di loro accompagnati da una frase di Sant’Ambrogio: "Vi abbiamo lasciati, ma il nostro affetto non muore. In cielo vi ameremo ancora di più e meglio di quanto abbiamo amato in terra". Tantissimi i bambini, compagni di scuola della piccola Giorgia Alejandra. Dopo un primo momento di preghiera, nella sala sono rimasti solo i famigliari più stretti per un momento intimo di dolore e ricordo.