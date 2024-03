Calzona e la Slovacchia subiscono il gol più veloce in partite internazionali sei secondi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2024)e lail gol piùin(sette). Lo ha segnato l’austriaco Baumgartner. La Nazionale allenata daha perso 2-0 in casa l’amichevole contro l’Australia. Scrive The Athletic: L’austriaco Christoph Baumgartner ha stabilito un nuovo record per il gol piùnelledi calcio internazionale lo ha stabilito durante l’amichevole contro la. Appena seidopo il calcio d’inizio: il 24enne è scattato dal cerchio centrale, ha evitato tre avversari uno dietro l’altro e ha fatto partire un destro rasoterra che è andato a morire nell’angolino basso. THE FASTEST EVER GOAL Christoph Baumgartner berhasil ...