Calvizie | cos’è | cause | diagnosi e rimedi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 24 marzo 2024) È difficile incanalare lain una definizione scientifica: non trattandosi di una malattia, un disturbo o una patologia, è possibile dire che lasi “limiti” ad essere una condizione. Si parla di condizione e non di patologia perché lapotrebbe colpire anche soggetti sanissimi e che non presentano malattie che possano giustificare la perdita dei capelli. Quali sono i soggetti maggiormente colpiti da? I soggetti maggiormente colpiti dasono solitamente gli uomini, ma non è raro che si possa manifestare anche in donne e bambini. La più comune tuttavia è l’alopecia androgenetica, tipica dei soggetti maschili. Questa si presenta inizialmente con un diradamento dei capelli, soprattutto nella parte superiore della testa e vicino alle tempie e alla fronte. Insomma, è ...