Call My Agent – Italia 2 | perché quello che vedete è tutto quasi vero!

(Di domenica 24 marzo 2024) La seconda stagione diMyci ha fatto ridere, e molto. Il motivo?dentro c'è uno spaccato reale legato al mondo del cinemano, di cui siamo diretti testimoni. Ilrivisto dal linguaggio umoristico e brillante di Lisa Nur Sultan. Su Sky e NOW. Chiaro, c'è sempre un certo livello di comica esasperazione narrativa ma, a giudicare dal risultato, la seconda stagione diMy, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan, è quanto di più vicino alla realtà. Una realtà che, dal canto nostro, conosciamo decisamente bene, pur osservandola - per deontologia professionale - con mezzo metro di distanza (prima regola del giornalismo cinematografico: mai farsi coinvolgere; vaglielo a dire ...

