Calciomercato – Raspadori piace ad Inter e Juventus

DIRETTA | Italia-Ecuador 0-0: calcio d'inizio in New Jersey - 1' - Si parte. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena PRIMO TEMPO AGGIORNAMENTO ORE 21:04 - Un minuto di silenzio in ricordo di Joe Barone. AGGIORNAMENTO ORE 20:58 - Squadre in ...lalaziosiamonoi

Italia, Raspadori: "Vestire questa maglia è un sogno. Dobbiamo essere cinici" - Tutta la carica di Giacomo Raspadori, schierato titolare da Luciano Spalletti in occasione della partita contro l'Ecuador. Giacomo Raspadori, attaccante di proprietà del Napoli oggi impegnato con ...areanapoli

ITALIA - Raspadori: "Avversario tosto, dobbiamo fare la nostra partita e vincerla" - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai, prima del match contro l'Ecuador: "Dobbiamo essere cinici e portare in c ...napolimagazine