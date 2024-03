Calciomercato Milan | l’Inter sceglie Albert Gudmundsson | ma Moncada è pronto a tutto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 24 marzo 2024)accelera per il trequartista del Genoama Geoffreyè pronto a tutto… Il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione e le squadre cominciano a pensare al, che si aprirà il primo luglio 2024. Da una parte c’è ilche cercherà di rinforzare la rosa con almeno 3 nuovi innesti. Uno per reparto, a partite dal grande attaccante, fino ad arrivare al centrale di difesa e a un centrocampista. Dall’altra parte c’è, invece, un’Inter che ha voglia di migliorare ulteriormente la rosa per provare a competere ai massimi livelli anche in Europa. E’ proprio con la squadra nerazzurra che si potrebbe instaurare il primo derby di mercato. L’oggetto in questione? Il tanto desiderato ...