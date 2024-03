Calciomercato – Futuro delineato per Florenzi | la decisione del Milan

Matias Soulé sarà uno dei pezzi pregiati delle prossime sessioni di Calciomercato . L’argentino, attualmente in prestito al Frosinone, è di proprietà della Juve ntus e in casa bianconera sono in corso ... (calcioweb.eu)

L’ultima intervista di Teun Koopmeiners non è passata di certo inosservata: “ho detto alla società che la prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante ... (calcioweb.eu)

Victor Lindelöf , difensore del Manchester United accostato anche al Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al proprio futuro (pianetamilan)

Milan, scelto il regista del Futuro: è un ex obiettivo Toro - Il Milan ha scelto il regista per la prossima stagione di Serie A. Come spiega Tuttosport, Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina dal prestito al Manchester ...torinogranata

Calcio femminile, Roma vittoriosa nella poule Scudetto di Serie A: Giugliano scatenata - Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo modo si svilupperà questa seconda fase della Serie A di calcio femminile e ...oasport

G+: tutte le notizie - L'a.d. dell'Inter deciso ad andare avanti fino alla scadenza del suo contratto, poi si dedicherà alla politica sportiva, in particolare a come avvicinare i giovani al calcio e allo sport ...gazzetta