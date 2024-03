Calcio Vigor Senigallia dilagante | Fano battuto 5-1 nel derby

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 24 marzo 2024) Doppiette di Pesaresi e Broso (un ex), gol di Capezzani, altro ex.Per gli ospiti rete inutile dell’ennesimo ex, Pierfederici, 24 Marzo 2024 – Unascatenata liquida con un perentario 5-1 l’Alma Juventuse torna prepotentemente in zona play-off mentre i granata sono sempre più nei guai. Successo legittimo dei locali, che approcciano molto meglio degli ospiti sia il primo che il secondo tempo. Cross di Gambini, la palla schizza a Kerjota che colpisce un difensore sulla linea e capitan Pesaresi, in mezza rovesciata, insacca il gol dell’1 a 0 dopo appena cinque giri di lancette. Capezzani raddoppia al 17?, al termine di un’azione perfetta: Pesaresi spizza per Kerjota, il fantasista locale mette in mezzo e, puntuale, Capezzani fredda l’estremo difensore granata per il 2 a 0. A ridosso dell’intervallo, Pesaresi diventa ...