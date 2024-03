Calcio Uisp a 11 | playoff e playout | promozioni e retrocessioni nel dettaglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) La Spezia, 24 marzo 2024 – Tempo di bilanci dopo l'ultima giornata della stagione calcistica amatoriale. Valeriano Favaro Alinò vince il campionato e approda direttamente alla finale per conquistare per l'ennesima volta lo scudetto. Sempre nel Girone 1 dellaa 11 della Spezia e della Valdimagra, Amatori Per Lucio, Cgs Real Chiappa, Comano e Blues Boys raggiungono i play off; sul fondo, invece, la retrocessione del Montemarcello, mentre Cpo Ortonovo, Asd Il Ritrovo Filetto, Amatori Filattiera e Bagnone se la giocheranno ai. Chiude, invece, con una sconfitta e una posizione di bassa classifica, la finalista dello scorso anno (e vincitrice dello scudetto due anni fa), il Cpo Agriturismo La Sarticola. Già acquisita la promozione nel Girone 1 da parte dell'Atletico Tresana, nel Girone 2 conquistano iAmatori ...