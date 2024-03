Calcio Torneo delle Regioni | primo stop per le Marche U19 | la Sicilia vince 2-1

(Di domenica 24 marzo 2024) Di Matteo firma il vantaggio marchigiano al 3?, Rotondo si fa espellere e ini rimontano. Mister Lombardi: “Siamo stati ingenui, ma sono fiducioso per il passaggio del turno” PIETRA LIGURE (SV), 24 marzo 2024 – LeU19 incappano nella prima sconfitta nel. I ragazzi di Lombardi, infatti, hanno perso 2-1 contro la, complicando la qualificazione al turno successivo a eliminazione diretta. Eppure i marchigiani erano passati in vantaggio con Di Matteo al secondo minuto sudi rigore. Nel finale deltempo, però, Rotondo viene espulso per fallo di reazione e la partita cambia. I siculi, infatti, prima pareggiano con Prestigiacomo al 48?, poi trovano il colpo del ko al 74? grazie a Guzzardi. I siculi ...

