Calcio Torneo delle Regioni femminile | Sicilia – Marche 1-2

(Di domenica 24 marzo 2024) Doppio vantaggio per le giocatrici marchigiane in gol con Piermarini (Ascoli) ed Enriconi (Jesina). Domani match decisivo contro la Sardegna VALLESINA, 24 marzo 2024 – Vince lee guarda con fiducia al passaggio del turno. Doppio vantaggio per la squadra allenata da Antonio Censi con reti di Piermarini ed Enriconi, giocatrici rispettivamente di Ascoli e Jesina, e poi lene hanno accorciato su rigore a pochi minuti dal triplice fischio finale. Greta Enriconi (Jesina) Un successo che lascia aperta la porta della qualificazione con la gara di domani contro la Sardegna da sfruttare. All’undici marchigiano, per qualificarsi ai quarti, basterà non perdere (il pareggio sarà utile solo se lanon batta la Campania) considerato che saranno due formazioni per girone a proseguire nella manifestazione. Mister Antonio Censi: ...