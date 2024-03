Calcio Serie C L’Ancona esonera mister Gianluca Colavitto e tutto lo staff tecnico

Firenze, 24 marzo 2024 – Si fa sempre più interessante la lotta per la promozione in Serie C nel Girone E della Serie D. Pianese e Follonica Gavorrano vincono infatti le rispettive partite, mentre ... (sport.quotidiano)

Serie D: vince la Folgore, sempre più giù la Tritium - di Cristiano Comelli - Folgore Caratese sugli scudi, Tritium ancora una volta a secco. Prosegue, per le due brianzole della Serie D, il ...monzaindiretta

Flaminia CivitaCastellana-Cavese 0-2: Di Piazza lancia i biancoblu verso la C - Una doppietta di Matteo Di Piazza consente alla Cavese di espugnare il Madami di Civita Castellana e di lanciare gli aquilotti ancor più verso la promozione in Serie D. Punteggio finale di ...ilmattino

Clamoroso in Serie A: il CT del Brasile firma per la Salernitana | Il nuovo allenatore convincerà Dia a tornare in campo - Il commissario tecnico del Brasile firma per la Salernitana, sarà lui a convincere finalmente Dia a tornare al centro dell'attacco ...dotsport