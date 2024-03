Calcio juniores nazionali Nulla da fare per i verdi con la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Tau Altopascio 5 Fezzanese 0 TAU ALTOPASCIO: Gazzoli, Morandini, Notarelli (70’ Vannucchi), Wolf (57’ Pisani), Carlucci (60’ Bellandi G.M.), Bigazzi, Nistri, Bellandi F., Andolfi (46’ Tommasi), Bartelloni, Masini (70’ Raimondi). A disp. Taiti, Capocchi, Lucchesi, Vuturo. All. Bacci. FEZZANESE: Gaggini, Carli, Brogi (46’ Zarrouki), Bruni, Zappelli, Ferrari G., Bracco, Battini (66’ Ferrari R.), Perez Mendez, Sacchelli (72’ Tetteh), Agotani (44’ Elmazi). A disp. Mazzola. All. Ponte. Arbitro: Ambrosini (Panighini e Puvia) di Carrara. Marcatori: 12’ Nistri, 28’ Andolfi, 35’ e 65’ Masini, 84’ Tommasi. ALTOPASCIO – Troppo forte laTau Altopascio per una rimaneggiata Fezzanese, già sotto al 12’ per merito di Nistri su assist di Bartelloni. Al 28’ il raddoppio di Andolfi in scivolata. Al 35’ il tris di Masini che riprende una respinta di Gaggini su cross ...