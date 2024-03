Calcio Filottranese | Nicola Strappini al Torneo delle Regioni | “Filottrano è con te”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 24 marzo 2024) Il portiere titolare biancorosso, classe 2005, è il portiere di riserva della selezione marchigiana: “Premio per la sua crescita e il suo impegno”, 24 marzo 2024 – In un periodo nero per lain Prima Categoria, c’è comunque una piccola grande soddisfazione per la società biancorossa. Il portiere titolare, infatti, è stato convocato nell’Under 19Marche per ilche si sta svolgendo in Liguria. Classe 2005,è nato e cresciuto nel settore giovanile della società di, per arrivare a vestire la maglia della prima squadra da titolare in questa stagione. “Tutta la U.S.– scrive il sodalizio biancorosso – fa un ...