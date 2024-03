Calcio femminile serie B Ravenna Women sull’orlo del baratro Oggi match chiave con San Marino

(Di domenica 24 marzo 2024) Si riducono sempre più le possibilità deldi dar dignità al suo finale di stagione e, magari, provare una rimonta che sembra davvero difficilissima, per non dire impossibile, visto che la formazione bizantina non ha ancora vinto e deve rinunciare alla sua bomber De Matteis, infortunata. Leti(ore 14,30) ospitano al "Soprani" le cugine della SanAcademy in una sfida di bassissima classifica. Infatti, finisseil torneo didiB entrambe retrocederebbero inC. Ma se ilè a -13 dalla salvezza, per il Sanla possibilità di mantenere la categoria è ad 1 solo punto, ovvero i 16 del Pavia contro i 15 delle ...

