Calcio femminile | blitz dell’Inter in casa della Fiorentina nella poule scudetto | il Milan trionfa con il Pomigliano

(Di domenica 24 marzo 2024) Secondo K.O consecutivo per la, squadra impegnatadel Campionato di Serie A 2023-2024 di. La compagine toscana, già cadutaprima giornata di questa seconda fase cedendo il passo al Sassuolo, ha infatti subito una pesante sconfitta tra le mura amiche, arrendendosi al cospettoper 0-3. Un match complesso quello affrontato dalle ragazze di Sebastian De La Fuente che, al 9?, si sono ritrovate in svantaggio di una rete, merito del sigillo di Magull, abile a recuperare la sfera passandola a Serturini che da posizione ottimale non sbaglia. La situazioneViola peggiora al 62‘, quando una Serturini ispiratissima crossa al centro su Cambiaghi che, di sponda, trova Magull che ...

