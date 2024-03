Calcio a 5 Città in affanno Un pareggio sofferto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)di massa 2 Five to five 2DI MASSA: Perini, Dodaro, Verduci, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli. All. Bertucci. FIVE TO FIVE: Macchi, Giuffrida, Pardini, Julio Cesar Falconi, Ciardelli, Cela, Brillante, Bernini, Stefanini, Costamagna, Pannocchia, Mazzotta. All. Secola. Arbitri: De Francesca di Lucca e Conticello di Firenze. Marcatori: Verduci 2 (M), Julio Cesar Falconi (F), Pannocchia (F). MASSA – Mezzo passo falso per ildi Massa che non ha saputo andare oltre ilcontro la quartultima in classifica nella terzultima giornata del campionato regionale di serie C1. Il Five to Five ha “spaventato“ i padroni di casa portandosi in vantaggio al 7’ con un’azione veloce finalizzata da Julio Cesar Falconi. I massesi, con le polveri bagnate, hanno faticato ...