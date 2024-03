Cagnolina lanciata da auto in corsa | il video shock di una ragazza | “È stato mio padre”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) PONZANO VENETO (TREVISO), 23 marzo 2024 – In una vicenda che ha scosso la comunità di Ponzano Veneto, una giovane donna ha rivolto accuse gravi nei confronti di suo, tramite una serie di emotive stories su Instagram, per la morte della sua amata, Piccola. Il cuore dell’accusa risiede in un gesto di violenza inaudita: l’animale èbrutalmente lanciato da un’in, morendo a causa delle ferite riportate.La tragedia si è consumata il 16 marzo, lungo il perimetro della Cava Morganella, in una zona appartata di Ponzano Veneto. Piccola è stata scoperta agonizzante da un passante, che, udendo i suoi lamenti, ha immediatamente allertato i soccorsi. Malgrado l’intervento tempestivo e le cure ricevute, le gravi ferite hanno presto avuto il sopravvento, portando alla morte ...