Cagnolina di pochi mesi rimane intrappolata in un tubo di scolo | salvata dai vigili

(Di domenica 24 marzo 2024) Rocca San Casciano, 23 marzo 2024 - È una storia a lieto fine quella vissuta ieri pomeriggio dalla piccola Dorothy,dirimastain una tubazione per lodelle acque piovane in località Biforco a Rocca San Casciano. Scomparsa da 24 ore, la cucciola era stata individuata dal proprietario, attivatosi subito per la richiesta d'aiuto. Idel Fuoco di Rocca San Casciano sono intervenuti prontamente e dopo aver liberato dalle ostruzioni uno dei due imbocchi, hanno utilizzato le tubazioni antincendio in dotazione per recuperare la piccola: dopo averle tappate da un lato e riempite d'acqua per irrigidirle, le hanno inserite nel canale, spingendo, con le necessarie cautele, la cucciola verso l'uscita e riaffidandola quindi, infreddolita e impaurita, ...

