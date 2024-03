Cade mentre pota un albero | morto Stefano Martinelli | 65enne di Concesio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Una domenica tragica in Valcamonica, con due morti in circostanze diverse ma per cause che in entrambi in casi potrebbero essere accidentali. A Cimbergo ha perso la vita l’escursionista Walter Bassi durante un’arrampicata verso il rifugio Macherio. Il 60enne di Esine era un grande appassionato di corse e atletica proprio come, ildiquesta mattina a Lozio,stavando unper montare della casette per gli uccellini. All’improvviso è caduto davanti agli occhi della moglie che ha chiamato i soccorsi. Il personale medico ha provato a rianimare ilma non c’è stato nulla da fare.era stato direttore tecnico della Atletica ...