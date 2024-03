Cade dalla giostra a Bellano | 14enne batte la testa e perde conoscenza | è gravissima

(Di domenica 24 marzo 2024)(Lecco), 24 marzo 2024 – Una ragazzina di 14 anni è caduta dall'altalena, ha picchiato laa terra e ha perso. La brutta caduta è avvenuta sabato sera ai giardinetti di. La, di Esino Lario, che aveva terminato da poco una partita di volley, con gli amici stava giocando su una giostrina sospesa. Probabilmente non si è assicurata bene o non ha chiuso in maniera adeguata le cinghie di sicurezza, si è sbilanciata ed è stata catapultata a terra. Ha picchiato laal suolo ed è svenuta a causa della botta. I soccorsi I primi ad intervenire sono stati gli uomini del Soccorso bellanese, che hanno subito attuato le prime manovre e l'hanno messa in condizioni di sicurezza. A loro si sono poi aggiunti i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu. ...

