Cade da cavallo | paura al maneggio di Truccazzano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024)(Milano), 24 marzo 2024 -dae si teme il peggio, ma per fortuna l'incidente di stamani – domenica 24 marzo - alsi è risolto con una visita al pronto soccorso in codice verde: basteranno pochi giorni per rimettersi. Ancora da chiarire le cause per cui l'uomo, protagonista dell'episodio, è stato disarcionato, saranno i carabinieri di Pioltello a far luce sull'accaduto. Una pattuglia ha raggiunto il ferito e ha raccolto le testimonianze. Sarà ascoltato anche lui appena starà meglio e potrà fornire i particolari della vicenda. Dalla prima ricostruzione pare sia un habitué delle passeggiate, un esperto, e forse anche per questo è riuscito a limitare i danni.