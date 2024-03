Caccia al tesoro benefica I fondi all’ambulatorio mobile per prevenire infarto e diabete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Torna laaldei Lions di Cernusco e Pioltello, allargata a Segrate, Cassina e Vimodrone. Una sfida in uno dei giochi che riportano tutti indietro nel tempo, alla scoperta delle bellezze del territorio con un tocco di modernità, anzi due: per vincere si usano tablet e app e per l’itinerario Green, ristretto, ci si può muovere con monopattino, in bici o a piedi. Lo scopo: "Raccogliereper l’acquisto di un ambulatorioche farà screening nell’area a cominciare dalle malattie più diffuse,", spiegano gli organizzatori. L’appuntamento è per il 13 aprile, ma le iscrizioni delle squadre sono aperte, si può partecipare al massimo in gruppi di sei, per chi provvederà entro il 31 marzo c’è lo sconto. I ...