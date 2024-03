Busto Arsizio | caso di Dengue | disinfestazione e finestre chiuse

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) Nella tranquilla cittadina di(Varese), unsospetto diha messo in allerta le autorità locali, portando alla decisione di effettuare tre giorni dinelle strade circostanti il luogo di residenza del sospetto infetto. Il sindaco Emanuele Antonelli ha fortemente raccomandato alla popolazione di tenere lee di evitare il consumo di verdure lasciate all’aperto durante e dopo i trattamenti. Il sospettoriguarda un residente di via Ippolito Nievo, che, dopo il ricovero e successiva dimissione, ha scatenato un’azione precauzionale da parte del Comune di. Operatori in tute bianche hanno condotto unapreventiva ...