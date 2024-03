Bussola | giù il sipario | revocata la licenza agli attuali gestori Guidi riprende il timone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Versilia, 24 marzo 2024 – È come un mito che crolla. Non a terra ma sicuramente in ginocchio. Un simbolo che si appanna e non riesce più a ruggire come una volta. Ladi Focette ha grossi problemi economici, con la gestione della famiglia Angeli arrivata al capolinea dopo appena un lustro. La crisi che da circa un anno attana il locale si è tradotta in affitti non pagati alla proprietà, ossia il patron Gherardo, con il tribunale di Lucca che ha emesso un’ingiunzione di quasi 500mila euro a cui si sommano vari pignoramenti. Nel calderone ci sono anche i versamenti tributari al Comune rimasti insoluti, in particolare 120mila euro di Tari, cosa che ha generato un avvio di procedimento finalizzato alla revoca della concessione. E così da ieri a Marina di Pietrasanta e nel resto della Versilia il termine «chiusura» non fa ...