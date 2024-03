Bufera di grandine in città | “Dieci minuti di panico”; “Chicchi enormi”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 24 marzo 2024) Il maltempo preannunciato nei giorni scorsi non ha tradito le aspettative, abbattendosi sul sud-ovest di Milano nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024, con una furia che ha sorpreso residenti e visitatori. Temporali e una intensa grandinata hanno caratterizzato l’evento climatico che ha lasciato dietro di sé non solo stupore ma anche danni materiali. In particolare, le zone sud-ovest di Milano sono state le più colpite dalla grandinata, che ha vistodi ghiaccio battere con violenza su tutto ciò che si trovava all’aperto. Le auto in sosta hanno subito danni, testimoniando la potenza e l’imprevedibilità del fenomeno. Fortunatamente, nonostante l’intensità dell’evento, non si registrano gravi conseguenze per le persone. La comunità di Milano ha reagito con immediatezza, condividendo sui social media foto, video e testimonianze di quei momenti di puro caos ...