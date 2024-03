Bucchioni | «Inter | manifesta superiorità! Da adesso una gestione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024)non crede a chi prova a millantare rischi per l’nel finale di stagione. Il giornalista,venuto a Radio Sportiva, vede solo un obiettivo per completare l’opera. QUASI FATTA – Enzoesclude rischi nel finale di campionato: «No, assolutamente no. L’, anche se ora i tifosi toccheranno ferro, ha già vinto lo scudetto per. Avete visto l’approccio alla partita domenica scorsa: poi non ha vinto, ma contavano le scorie fisiche e mentali dei rigori. L’approccio c’era, i cambi pure: l’ha solo questo obiettivo da qui a fine stagione, essendo uscita dalla Coppa Italia. Basta solo la, la farà fino alla fine e il campionato è già vinto».-News - Ultime ...