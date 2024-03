Briantea | dieci e lode Lo scudetto è di Cantù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Il 23 marzo 2024 resterà una data storica per l’UnipolSai84, che ha conquistato il decimodella sua gloriosa storia nel basket in carrozzina, imponendosi con determinazione e talento sul Santo Stefano Kos Group per 56 a 46 nel palazzetto del PalaMeda. Questo trionfo arriva dopo una vittoria altrettanto significativa in gara 1, dove i canturini avevano già messo in mostra la loro superiorità, prevalendo per 72 a 68. La finale di gara 2 si è presentata come un appuntamento carico di aspettative, con la84 pronta a sfruttare l’opportunità di chiudere la serie e festeggiare davanti al proprio pubblico. Nonostante l’assenza iniziale di Steve Serio, elemento chiave della squadra, limitato da un infortunio ma comunque presente per supportare i compagni, la formazione guidata da coach Josef ...